У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». У наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы на текущий момент.

«Я не знаю. Они точно одни из лучших. Несколько лет назад, когда говорили, что «Манчестер Сити» является лучшей командой в мире, я ни на секунду не обращал на это внимания», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Ливерпуль» на текущий момент является лидером Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» стартует в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.