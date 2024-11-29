Гвардиола ответил, будет ли матч с «Ливерпулем» решающим в АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, закончится ли для команды чемпионская гонка при поражении «Ливерпулю» в воскресенье. Сейчас между «горожанами» и «красными» восемь очков.

«В той ситуации, в которой мы находимся, нереально думать о больших целях. Ситуация такова, что нам нужно просто думать о следующей игре и стараться набрать импульс. Даже в хорошей форме думать о победе в АПЛ в ноябре-декабре невозможно. «Ливерпуль» проиграл всего один матч, они в хорошей форме. Они сильны во всех компонентах, особенно в штрафных.

Я всегда думаю о целях в апреле-мае. Нам будет сложнее, если мы не добьёмся результата в воскресенье, но все равно впереди ещё очень много игр», - сказал Гвардиола журналистам.