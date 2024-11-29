Гвардиола высказался о плохих результатах «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в шести последних матчах пять раз проиграл и один раз сыграл вничью. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, есть ли у команды проблемы с уверенностью.

«Да, конечно. Я не знаю, является ли «уверенность» правильным словом, но когда динамика хорошая, всё всегда проще. Мы должны принять ситуацию, которая сложилась. Я всю жизнь учился двигаться вперёд – и в хорошие, и в плохие моменты. Мы едем на «Энфилд» в начале декабря, и впереди ещё много месяцев, чтобы играть. За это время может произойти много хороших вещей, ради которых нужно играть. Важно то, сколько раз ты поднялся после того, как падал», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье, 1 декабря.