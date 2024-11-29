Постекоглу ответил на вопрос о зимних трансферах

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу на пятничной пресс-конференции ответил на вопрос о возможных зимних трансферах.

«Я уже немного поговорил с техническим директором о стратегии на январь. В прошлом году зимой мы провели кое-какие мероприятия, которые нам помогли. У нас много травм, хотя и у других команд они есть», - сказал Постекоглу журналистам.

«Тоттенхэм» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Анге Постекоглу проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Фулхэма» на своём поле. Лондонское дерби стартует в 16:30 по московскому времени.