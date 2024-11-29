Артета ответил на вопрос о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, планирует ли он в воскресенье посмотреть матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Да, 100%. Это большой матч, прекрасный матч для просмотра. Две топ-команды Европы встречаются друг с другом, и они являются нашими конкурентами. Так что это большой матч», - сказал Артета журналистам.

Также у Артеты спросили, хотел ли бы он увидеть победителя в предстоящем главном матче тура АПЛ. Здесь наставник «канониров» ушёл от прямого ответа.

«Да, я хочу, чтобы победил «Арсенал» завтра», - сказал Артета.

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Вест Хэма».