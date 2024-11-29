Артета прокомментировал «невероятный» календарь «Арсенала»

Так уж получилось, что 12 из 13 ближайших матчей «Арсенала», включая гостевые, будут проходить в Лондоне. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Меньше поездок – это всегда лучше. Это невероятно, что так много матчей будут проходить поблизости. Думаю, нам это поможет, учитывая то, что в этот период там предстоит провести большое количество игр», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 30 ноября, «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Вест Хэма». Лондонское дерби стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.