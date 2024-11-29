Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета высказался о неудачах «Манчестер Сити»

29 Ноября 2024 • 14:56 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о последних неудачных результатах «Манчестер Сити». В шести последних матчах команда Микеля Артеты один раз сыграла вничью при пяти поражениях.

«Все команды набивают шишки. Для «Манчестер Сити» это очень странно, потому что в течение девяти лет с ними такого не случалось. Это говорит об уровне и среде, в которой мы находимся. Побеждать на этом уровне очень трудно. Чтобы всё шло так, как нужно, нужно быть идеальным», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в первый день зимы сыграет в Премьер-лиге против «Ливерпуля» на выезде.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии» Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять Роналду ответил на слова Илона Маска Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.11.24 в 23:00
Брайтон Брайтон
Саутгемптон Саутгемптон
1.52 4.40 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Ноября
15:11 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
15:06 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал «невероятный» календарь «Арсенала»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о неудачах «Манчестер Сити»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Капитану «Ливерпуля» ван Дейку задали вопрос о «Реале»
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может заблокировать трансфер форварда в «Манчестер Юнайтед» слухи
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» предложил двух игроков «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
11:47 · Россия. Премьер-лига
4 клуба АПЛ хотят купить нападающего «Спартака»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси и Ямаль претендуют на престижную награду ФИФА
10:32 · Англия. Премьер-лига
Карвахаль, Дэвис и Диаш: ФИФА выбирает лучшего защитника года
10:22 · Англия. Премьер-лига
ФИФА выбирает лучшего полузащитника - в списке Кроос, Родри и другие
09:14 · Англия. Премьер-лига
Слот из «Ливерпуля» назвал лучшего тренера мира 1
08:50 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» ван Дейк коротко ответил на вопрос о «Реале» 1
07:56 · Англия. Премьер-лига
Аморим поделился восторгом от игры защитника «Манчестер Юнайтед»
07:35 · Англия. Премьер-лига
Кариус может завершить карьеру в 31 год
07:29 · Англия. Премьер-лига
Аморим поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»
07:22 · Англия. Премьер-лига
Доннарумма, Мартинес и Лунин поспорят за награду лучшему вратарю года от ФИФА
07:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Анчелотти – в числе номинантов на награду тренеру года от ФИФА
02:12 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» аннулировал все возможные скидки на билеты 1
02:07 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я ещё ничего не сделал для «Манчестер Юнайтед», но могу чувствовать себя как дома»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «Ливерпуля» Брэдли
28 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
В Саудовской Аравии готовы платить Салаху больше, чем Роналду слухи
23:04 · Англия. Премьер-лига
Аморим – о «Манчестер Юнайтед»: «Я не могу исправить ситуацию в одиночку»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Нкунку установил рекорд «Челси»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Родри после серьёзной травмы ещё надеется сыграть в этом сезоне
22:14 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Я не могу уважать решение «Реала»
Все новости