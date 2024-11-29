Артета высказался о неудачах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о последних неудачных результатах «Манчестер Сити». В шести последних матчах команда Микеля Артеты один раз сыграла вничью при пяти поражениях.

«Все команды набивают шишки. Для «Манчестер Сити» это очень странно, потому что в течение девяти лет с ними такого не случалось. Это говорит об уровне и среде, в которой мы находимся. Побеждать на этом уровне очень трудно. Чтобы всё шло так, как нужно, нужно быть идеальным», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в первый день зимы сыграет в Премьер-лиге против «Ливерпуля» на выезде.