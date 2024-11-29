Капитану «Ливерпуля» ван Дейку задали вопрос о «Реале»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос по поводу своего будущего. Действующий контракт 33-летнего нидерландца рассчитан до конца текущего сезона.

- Вы останетесь в «Ливерпуле» на следующий сезон?

- Какой прямой вопрос…

- «Реал» сейчас ищет защитника из-за травм Милитао и Алабы.

- Это правда, но у них там есть Рюдигер. Как я уже говорил, я полностью сосредоточен на игре с «Манчестер Сити». Вот и всё.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с начала 2018 года. С тех пор нидерландец провёл за «красных» 287 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 13 результативных передач на партнёров.