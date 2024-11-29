Нападающий Лиам Делап показывает хороший футбол в составе «Ипсвича». В 12 матчах сезона Премьер-лиги 21-летний футболист записал на свой счёт шесть голов и один голевой пас на партнёра.

Как сообщает The Athletic, в обозримом будущем Делап может перейти в клуб большой шестёрки. Отмечается, что нападающий привлёк «Манчестер Юнайтед» и «Челси». При этом «Манчестер Сити» может сорвать переход игрока. «Горожане» обычно прописывают возможность обратного выкупа, когда расстаются с воспитанниками. Правда, «Сити» может и не захотеть активировать эту опцию, учитывая наличие Эрлинга Холанна в составе.

Летом «Манчестер Сити» продал Делапа в «Ипсвич» за 17,85 миллиона евро (данные Transfermarkt).