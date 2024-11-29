«Ювентус» предложил двух игроков «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Туринский «Ювентус» может расстаться с двумя футболистами. Об этом информируют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, «старая синьора» решила продать полузащитников Дугласа Луиса и Николо Фаджоли. На днях технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли посетил Манчестер, предложив игроков «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ранее в прессе сообщалось о желании Дугласа вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за бирмингемскую «Астон Виллу».

После 13 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 25 баллов и занимает шестое место в таблице.