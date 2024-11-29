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Роналду, Месси и Ямаль претендуют на престижную награду ФИФА

29 Ноября 2024 • 10:56 Комментировать

Международная федерация футбола представила претендентов на звание лучшего нападающего по итогам 2024 года. На престижную награду претендуют Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес и другие.

В общей сложности за приз от ФИФА поборются 22 игрока: Акрам Афиф («Аль-Садд»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Аль-Кадисия»), Херман Кано («Флуминенсе»), Артём Довбик («Рома»), Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Джамал Мусиала («Бавария»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Родриго («Реал» Мадрид), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Саломон Рондон («Пачука»), Букайо Сака («Арсенал»), Луис Суарес («Интер Майами»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао), Ламин Ямаль («Барселона»).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Гарри Кейн Килиан Мбаппе Ламин Ямаль ещё теги
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