Слот из «Ливерпуля» назвал лучшего тренера мира

«У «горожан» отличная команда. Это одна из причин, почему я считаю Гвардиолу лучшим тренером мира. Хосеп всегда умеет найти решение в самых трудных ситуациях. Сейчас его главная проблема – это потеря Родри. Но я уверен, что он решит этот вопрос. Но, надеюсь, это произойдет после нашего матча», - передает слова нидерландца Yahoo Sport.