Слот из «Ливерпуля» назвал лучшего тренера мира

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле в преддверии очного матча команд в Премьер-лиге.
«У «горожан» отличная команда. Это одна из причин, почему я считаю Гвардиолу лучшим тренером мира. Хосеп всегда умеет найти решение в самых трудных ситуациях. Сейчас его главная проблема – это потеря Родри. Но я уверен, что он решит этот вопрос. Но, надеюсь, это произойдет после нашего матча», - передает слова нидерландца Yahoo Sport.
Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет в воскресенье, 1 декабря. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.
Сити сами на себя не похожи ...
ну а я верю в Аморима)))