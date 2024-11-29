Защитник «Ливерпуля» ван Дейк коротко ответил на вопрос о «Реале»

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк дал комментарий насчет потенциального перехода в мадридский «Реал».

«Переход в «Реал» летом? Не могу пока ответить на этот вопрос», - передает слова нидерландского футболиста El Chiringuito.

Напомним, что 33-летний игрок защищает цвета английского гранда с 2018 года. В общей сложности он провел 287 матчей за «Ливерпуль», в которых отметился 25 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Трансферная стоимость защитника оценивается в 30 миллионов евро.

В последнем матче «красные» на домашнем стадионе встречались с «Реалом». Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.