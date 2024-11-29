Аморим поделился восторгом от игры защитника «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впечатлён игрой правого защитника Нуссаира Мазрауи.

Португальский специалист наигрывает марокканца на позиции правого центрального защитника. В четверг 27-летний футболист помог «красным дьяволам» обыграть «Будё-Глимт» в Лиге Европы (3:2), отметившись результативной передачей.

«Мазрауи – невероятный игрок, он наше будущее, – заявил Аморим после завершения встречи. – Он всегда выглядит свежо, и он именно тот футболист, который нам нужен», – приводит журналист Фабрицио Романо слова главного тренера «Юнайтед».

В воскресенье манкунианцы примут в родных стенах «Эвертон» в матче Премьер-лиги.