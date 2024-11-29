Кариус может завершить карьеру в 31 год

Голкипер Лорис Кариус задумался о завершении игровой карьеры.

Немец покинул английский «Ньюкасл» ещё после завершения прошлого сезона, но до сих пор не нашёл себе новый клуб. Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний вратарь всерьёз рассматривает возможность завершения карьеры. Итоговое решение пока не принято.

Лорис Кариус наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», которому принадлежал с 2016 по 2022 год. Голкипер также играл в берлинском «Унионе», турецком «Бешикташе», немецком «Майнце» и в дубле «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кариус принял участие только в одном матче «Ньюкасла».