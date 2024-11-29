Аморим поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, чего ждёт от предстоящего поединка с «Эвертоном».

Манкунианцы успели провести два матча под руководством португальского наставника: в воскресенье они сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1), а в четверг одержали волевую победу над норвежским «Будё-Глимт» в Лиге Европы (3:2). 1 декабря команда проведёт первый домашний матч в Премьер-лиге при новом тренере – соперником будет «Эвертон».

«Чего я жду от следующего матча? Результата! Это самое главное. Думаю, мы прибавили по сравнению с первой игрой, стали лучше действовать с мячом.

Нам придётся менять игроков. Сегодня мы пытались прессинговать, и в последние десять минут получились тяжёлыми. Многие футболисты устали. Именно с этим были связаны замены», – цитирует BBC Аморима.