Доннарумма, Мартинес и Лунин поспорят за награду лучшему вратарю года от ФИФА

Названы все кандидаты на приз лучшему вратарю 2024 года по версии ФИФА.

Награда будет вручена на церемонии The Best. В числе номинантов оказались Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Давид Райя («Арсенал») и Унай Симон («Атлетик» Бильбао).

Действующим победителем является Эдерсон. Вторым по итогам прошлого года стал Тибо Куртуа, а замкнул тройку Яссин Буну.

Голосование проходит на официальном сайте ФИФА. Оно продлится до 10 декабря.

Церемония вручения наград The Best проводится с 2017 года.