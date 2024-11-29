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Доннарумма, Мартинес и Лунин поспорят за награду лучшему вратарю года от ФИФА

29 Ноября 2024 • 07:22 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1 1.22 X 6.90 2 12.00
30.11 23:00

Названы все кандидаты на приз лучшему вратарю 2024 года по версии ФИФА.

Награда будет вручена на церемонии The Best. В числе номинантов оказались Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Давид Райя («Арсенал») и Унай Симон («Атлетик» Бильбао).

Действующим победителем является Эдерсон. Вторым по итогам прошлого года стал Тибо Куртуа, а замкнул тройку Яссин Буну.

Голосование проходит на официальном сайте ФИФА. Оно продлится до 10 декабря.

Церемония вручения наград The Best проводится с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмилиано Мартинес Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Эдерсон Мораес Майк Меньян Унай Симон The Best Давид Райя ещё теги

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