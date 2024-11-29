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Гвардиола и Анчелотти – в числе номинантов на награду тренеру года от ФИФА

29 Ноября 2024 • 07:00 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
30.11 17:30

Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти поспорят за приз лучшему тренеру 2024 года, который будет вручён на церемонии The Best.

Испанец привёл «Манчестер Сити» к рекордной четвёртой подряд победе в Английской премьер-лиге, а итальянец стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В числе претендентов также Хаби Алонсо, чей «Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, победитель чемпионата Европы Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) и Лионель Скалони, вновь добившийся триумфа со сборной Аргентины на Кубке Америки.

По итогам прошлого года награда досталась Хосепу Гвардиоле, вторым стал Лучано Спаллетти, третьим – Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Сборная Аргентины Хосеп Гвардиола Сборная Испании Хаби Алонсо Лионель Скалони Луис де ла Фуэнте The Best Байер ещё теги

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