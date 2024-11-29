Гвардиола и Анчелотти – в числе номинантов на награду тренеру года от ФИФА

Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти поспорят за приз лучшему тренеру 2024 года, который будет вручён на церемонии The Best.

Испанец привёл «Манчестер Сити» к рекордной четвёртой подряд победе в Английской премьер-лиге, а итальянец стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В числе претендентов также Хаби Алонсо, чей «Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, победитель чемпионата Европы Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) и Лионель Скалони, вновь добившийся триумфа со сборной Аргентины на Кубке Америки.

По итогам прошлого года награда досталась Хосепу Гвардиоле, вторым стал Лучано Спаллетти, третьим – Симоне Индзаги.