​«Манчестер Юнайтед» аннулировал все возможные скидки на билеты

«Манчестер Юнайтед» продолжает экономить и урезать всё что можно. На сей раз под этот процесс оптимизации попали билеты - руководство клуба распорядилось убрать любые скидки для малолетних болельщиков, а также для тех кому за 65 лет.

Ранее эти скидки были, теперь же все билеты будут продаваться по цене 66 фунтов стерлингов, что составляет примерно 80 евро по сегодняшнему курсу.

Это означает, что отец, который захочет посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» вместе с сыном, должен будет заплатить 160 евро, что более чем два раза больше, чем до сих пор. Раньше стоимость самого доступного билета составляла 48 евро для взрослого и 30 евро для ребенка, что составляло в общей сложности 78 евро.