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Аморим: «Я ещё ничего не сделал для «Манчестер Юнайтед», но могу чувствовать себя как дома»

29 Ноября 2024 • 02:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Будё-Глимт

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим доволен тёплым приёмом болельщиков клуба.

В четверг «красные дьяволы» проводили первый матч на «Олд Траффорд» при новом главном тренере. Команда смогла добыть волевую победу над норвежским «Будё-Глимт» в рамках Лиги Европы (3:2).

«Половина стадиона меня не знает, я приехал из Португалии и ещё ничего не сделал для «Манчестер Юнайтед». Но отношение болельщиков помогает мне чувствовать себя как дома. Это действительно нечто особенное, я запомню это до конца карьеры», – приводит BBC комментарии наставника.

Рубен Аморим получил должность в «Манчестер Юнайтед» в начале ноября. До переезда в Англию португалец возглавлял лиссабонский «Спортинг».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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