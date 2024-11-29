Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «Ливерпуля» Брэдли

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли не поможет команде в ближайших матчах.

В среду 21-летний футболист отметился результативной передачей в поединке Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0), но доиграть до финального свистка не смог – в концовке он получил травму и был заменён. По сообщениям Rousing The Kop, восстановление Брэдли займёт не меньше месяца. В «Ливерпуле» надеются, что североирландец вернётся в строй до конца года.

Конор Брэдли принял участие в 12 встречах команды Арне Слота в текущем сезоне. Голевая передача в матче с «Реалом» – первое результативное действие игрока с начала кампании.

1 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити».