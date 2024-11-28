В Саудовской Аравии готовы платить Салаху больше, чем Роналду

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может получить сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии.

Действующий контракт египтянина с «красными» истекает по окончании сезона. Интерес к звезде Английской премьер-лиги уже давно проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии, рассчитывающие переманить игрока в свои ряды следующим летом. По данным MailSport, один из саудовских клубов готов предложить Салаху договор, по условиям которого он сможет заработать больше Криштиану Роналду.

Именно португалец, выступающий за «Аль-Наср», на данный момент считается самым высокооплачиваемым футболистом в мире.