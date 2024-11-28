Аморим – о «Манчестер Юнайтед»: «Я не могу исправить ситуацию в одиночку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов перед началом матча Лиги Европы против «Будё-Глимт».

Сегодняшний поединок – второй для португальского наставника во главе «красных дьяволов». В дебютной игре при специалисте команда сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1).

«Наша первая цель – выиграть матч, вторая – задать тон того, что мы хотим видеть в играх на «Олд Траффорд».

Я не могу исправить ситуацию в одиночку – никто из игроков и персонала не может это сделать. Речь не об отдельных лицах в клубе, а о том, чего мы можем добиться вместе, усердно работая и не испытывая страха», – цитирует United Zone Аморима.