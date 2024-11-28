Нкунку установил рекорд «Челси»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку снова смог отличиться в матче Лиги конференций.

На этот раз француз поразил ворота немецкого «Хайденхайма» и помог «синим» победить со счётом 2:0. Как отмечает Opta, Нкунку стал первым в истории «Челси» игроком, сумевшим забить в каждом из первых четырёх еврокубковых матчей за клуб. Кроме того, 27-летний форвард – первый со времён Оливье Жиру (сезон-2018/19), кому удалось забить в четырёх подряд поединках лондонцев на евроарене.

Ранее Кристофер Нкунку отметился дублем во встрече с «Ноа» (8:0) и по разу огорчил «Панатинаикос» (4:1) с «Гентом» (4:2).