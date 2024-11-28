Родри после серьёзной травмы ещё надеется сыграть в этом сезоне

В сентябре полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил серьёзную травму колена в игре против «Арсенала». Ожидалось, что испанец в этом сезоне больше не сыграет, но сам Родри в этом плане сохраняет оптимизм.

«Моя цель – вернуться на поле в этом сезоне. Я не сдаюсь, но не хочу совершить ошибок. Моя цель – восстановиться за шесть или семь месяцев. Мои дела идут намного лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом. Первые полтора месяца были плохими в плане боли. Я не мог ходить, но сейчас стало легче», - сказал Родри в подкасте The Rest is Football.

Напомним, что в конце октября Родри выиграл «Золотой мяч».