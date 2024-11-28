Родри: «Я не могу уважать решение «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в конце октября выиграл «Золотой мяч». На церемонии в Париже не было представителей «Реала». Мадридцы бойкотировали мероприятие, когда узнали о вероятной победе Родри, а не кого-то из пары Винисиус Жуниор – Дани Карвахаль. Родри дал комментарий о решении «сливочных» не ехать на вручение «Золотого мяча».

«Я не могу уважать это решение. В спорте и в жизни важно побеждать. Но ещё больше я думаю о том, как уметь проигрывать. Это был мой момент, и я не хотел говорить о других», - сказал Родри в подкасте The Rest is Football.

Отметим, что в настоящий момент Родри восстанавливается от серьёзной травмы колена.