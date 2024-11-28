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Бабель рассказал, где мог бы заиграть Погба в АПЛ

28 Ноября 2024 • 21:37 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Райан Бабель дал комментарий по поводу будущего полузащитника Поля Погба. В марте истечёт срок дисквалификации француза за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, Погба мог бы стать хорошим приобретением для клуба Премьер-лиги. Вопрос в том, в какой команде. Я думаю, что Погба мог бы играть за условный «Фулхэм», где давление не такое высокое, как в «Манчестер Юнайтед». Не потому, что Погба не сможет справиться с давлением, а потому, что давление на него будет очень сильным», - цитирует Бабеля Instant Casino.

Напомним, что недавно 31-летний Погба обрёл статус свободного агента после расторжения контракта с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Райан Бабель Поль Погба
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