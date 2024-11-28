Бабель рассказал, где мог бы заиграть Погба в АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» Райан Бабель дал комментарий по поводу будущего полузащитника Поля Погба. В марте истечёт срок дисквалификации француза за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, Погба мог бы стать хорошим приобретением для клуба Премьер-лиги. Вопрос в том, в какой команде. Я думаю, что Погба мог бы играть за условный «Фулхэм», где давление не такое высокое, как в «Манчестер Юнайтед». Не потому, что Погба не сможет справиться с давлением, а потому, что давление на него будет очень сильным», - цитирует Бабеля Instant Casino.

Напомним, что недавно 31-летний Погба обрёл статус свободного агента после расторжения контракта с «Ювентусом».