«Ливерпуль» переживает насчёт Брэдли

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли был заменён в среду, когда мерсисайдцы играли в Лиге чемпионов против «Реала». Как сообщает The Times, скорее всего, Брэдли пропустит воскресный матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». В стане «красных» опасаются, что Конор не сможет сыграть в ключевых декабрьских матчах команды.

Отметим, что 21-летний Брэдли отлично выступил против «Реала». В прошедшей игре северный ирландец успешно действовал в игре против Килиана Мбаппе.

В сезоне 2024/2025 Конор Брэдли провёл 12 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.