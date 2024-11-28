«Ливерпуль» может потерять двух игроков на битву с «Манчестер Сити»

В среду «Реал» порадовал своих болельщиков победой над «Реалом» в Лиге чемпионов со счётом 2:0. Авторами голов стали Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.

По ходу матча Арне Слоту пришлось заменить защитника Конора Брэдли, отлично справлявшегося с игрой против Килиана Мбаппе. А другой защитник – Ибраима Конате – прихрамывал после финального свистка. Оба игрока могут пропустить битву с «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.

«Нам сложно сказать, в каком состоянии они находятся. Их состояние ещё оценивают. Давайте подождём и посмотрим, но такие ситуации никогда не являются хорошим знаком», - сказал Слот журналистам.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в воскресенье, 1 декабря.