Капитан «Ливерпуля» ван Дейк принял решение по будущему

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк определился с будущим. Как сообщает Anfield Watch, нидерландский футболист продлит контракт и продолжит выступать за мерсисайдскую команду в качестве капитана.

По данным источника, агент ван Дейка теперь сообщает заинтересованным клубам о том, что его клиент больше недоступен для перехода. В скором времени «Ливерпуль» должен официально объявить о продлении трудового соглашения с ван Дейком.

Действующий контракт 33-летнего Виргила ван Дейка рассчитан до конца сезона 2024/2025. За «Ливерпуль» нидерландец выступает с начала 2018 года после трансфера из «Саутгемптона».