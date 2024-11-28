Де Йонг может уйти из «Барселоны» в суперклуб АПЛ

Финансовые проблемы вынуждают «Барселону» рассматривать возможность трансфера полузащитника Френки де Йонга. Как сообщает Fichajes, интерес к нидерландскому футболисту проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы считают 27-летнего де Йонга игроком, способным серьёзно усилить среднюю линию команды.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до завершения сезона 2025/2026. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нидерландца в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Френки де Йонг провёл за «Барселону» девять матчей. Результативными действиями хавбек не отмечался.