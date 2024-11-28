«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 млн евро за топ-игрока

В последнее время «Манчестер Юнайтед» стали связывать с атакующим полузащитником Хвичей Кварацхелией. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, «красные дьяволы» готовы активировать опцию выкупа 23-летнего грузинского футболиста и заплатить за него 100 миллионов евро.

Ранее в прессе писали о том, что Кварацхелия не может договориться с «Наполи» о продлении контракта, поскольку клуб не готов удовлетворять финансовые требования игрока. Интерес к Хвиче также якобы проявляют «Барселона» и «ПСЖ».

В своё время Хвича Кварацхелия поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».