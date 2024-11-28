Канчельскис: «Манчестер Сити» попал в психологическую яму»

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис порассуждал о том, что происходит сейчас с действующим чемпионом Англии в лице «Манчестер Сити». «Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы не могут победить в шести матчах подряд.

«Все команды рано или поздно попадают в психологическую или игровую яму. Кто-то из неё выходит быстро, кто-то тяжелее, как «Сити». Но команда на втором месте в АПЛ, в любом случае. В данный момент в Лиге чемпионов попадает в 1/16 финала. Самое важное – конечный результат», - размышляет Канчельскис для «Чемпионата».

Напомним, что в минувший вторник «Сити» обескуражил болельщиков и весь футбольный мир, упустив три очка дома с «Фейеноордом». По ходу матча «горожане» громили оппонентов со счётом 3:0, но сыграли 3:3.