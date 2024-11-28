Джеймс не сыграет за «Челси» до конца декабря

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс выбыл после очередной травмы до конца декабря, делится в своей социальной сети журналист Мэтт Лоу.

Как добавляет источник, травма подколенного сухожилия у Риса, которая была выявлена сегодня в результате сканирования — это новая травма, а не рецидив старой.

Напомним, что травматичный английский защитник в текущем футбольном сезоне сыграл всего лишь в четырёх матчах, все – в рамках АПЛ. В них он ни разу не отметился голевым действием.

«Челси» по итогу прошедших 12 туров сезона АПЛ разместился на третьем месте с 22 баллами в активе. Отставание от первого места – девять баллов.