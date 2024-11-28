Крауч: «Эмилиано Мартинес - это настоящий характер»

Бывший английский нападающий Питер Крауч впечатлён игрой Эмилиано Мартинеса в воротах английской «Астон Виллы». Аргентинский голкипер помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности в поединке с «Ювентусом» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов и теперь Крауч нахваливает Мартинеса:

- Эмилиано Мартинес - это настоящий характер. Мне нравится, как он командует в своей штрафной площади, а затем выдаёт невероятный сейвы. Именно поэтому он был признан лучшим голкипером мира уже два года подряд, - цитирует слова Крауча BBC Sport.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года.