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Стало известно, какую неустойку «Манчестер Юнайтед» заплатил тен Хагу

28 Ноября 2024 • 12:30 Комментировать

Стало известно, какую денежную выплату получил Эрик тен Хаг после увольнения из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Metro со ссылкой на финансовый отчет клуба, «манкунианцы» заплатили 12,5 миллионов евро нидерландскому специалисту и его тренерскому штабу за досрочное расторжение контракта, который был рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что тен Хаг возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года, под его руководством они выиграли Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В конце октября он был отправлен в отставку, а на его место был назначен Рубен Аморим.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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