Пять главных виновников катастрофической серии «Манчестер Сити»

Кайл Уокер уже сдаёт, Фил Фоден не может создавать, а Эрлинг Холанн не может забить! Пять главных виновников пятиматчевой серии поражений «Манчестер Сити», пока Хосеп Гвардиола ищет решения после антирекордной серии.

«Кризис» и «Манчестер Сити» — слова, которые обычно не сочетаются друг с другом, особенно в современную эпоху. Но нет другого слова, чтобы описать затруднительное положение, в котором сейчас находится клуб. «Горожане» проиграли пять игр подряд впервые с 2006 года, когда клубом руководил Стюарт Пирс. И это были не поражения с минимальным перевесом. Субботний разгром со счётом 0:4 от «Тоттенхэма» стал самым тяжёлым поражением клуба за 21 год на стадионе «Этихад», и это произошло через несколько недель после того, как они были разгромлены «Спортингом» со счётом 1:4.

Для болельщиков, которые помнят, какой была жизнь до прихода арабов в 2008 году, это похоже на то, как будто они перенеслись в недобрые старые времена, когда «Сити» играл во Втором дивизионе, проигрывая «Йорк Сити» и остальным узникам низших дивизионов.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило пять виновников, почему «Сити» терпит крушение.

Кайл Уокер

«Боже милостивый!» — так отреагировал Гари Невилл, комментируя, как Тимо Вернер пролетел мимо беспомощного Кайла Уокера, чтобы ассистировать Бреннану Джонсону при четвёртом голе «Тоттенхэма» в крайнем туре.

В прошлом сезоне Уокер был основным игроком «горожан», плюс он сыграл все матчи на Евро-2024. После такого возникает соблазн сказать, что все эти сыгранные минуты догнали 34-летнего защитника. В этом сезоне англичанин боролся с мелкими травмами, а перед недавней игрой с «Борнмутом» Гвардиола сказал, что игрок тренировался всего шесть минут.

Фил Фоден

Кто-нибудь видел лучшего игрока АПЛ-2024 в этом сезоне? Фил забрал все индивидуальные награды в прошлом сезоне, сыграл 10 игр в этом сезоне, но часто казалось, что Фоден вообще не был на поле. В прошлом сезоне он забил 19 голов в Премьер-лиге и отдал ещё восемь результативных передач, но в этом сезоне он поучаствовал только в одном голе — угловом, с которого Джон Стоунз забил победный гол в ворота «Вулверхэмптона».

Трудный сезон Фодена наступил после очень разочаровывающего выступления за Англию на Евро, когда он не забил ни одного гола, хотя сыграл все семь матчей. Возможно, спад был неизбежен после такой блестящей предыдущей кампании, но «Сити» ожидает большего от своего доморощенного «звёздного мальчика», чем получает сейчас.

Илкай Гюндоган

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Получить обратно Илкая Гюндогана бесплатно всего через год после того, как он покинул клуб ради «Барселоны», казалось очевидным для «Сити», открытой целью трансфера с огромными плюсами и очень небольшими минусами. Но возвращение Гюндогана было далеко не счастливым.

В матче с «Тоттенхэмом» ему пришлось заполнить пустоту, образовавшуюся из-за отсутствия Родри и Матео Ковачича, расположившись в полузащите вместе с Рико Льюисом. Однако выглядел он потерянным, так и не сумев справиться с блестящими Джеймсом Мэддисоном и Деяном Кулусевски.

Как и у Уокера, упадок Гюндогана не должен быть слишком уж удивительным, учитывая, что в октябре ему исполнилось 34 года, а тот факт, что он ушёл из международного футбола после Евро, подчеркнул, что он находится на закате своей карьеры.

Хосеп Гвардиола

Тактика Гвардиолы не виновата в этом спаде результатов, который он в значительной степени относит на счёт кризиса травм в команде. В отличие от его первой кампании, нет никаких призывов к нему придумать «План Б» и все перемешать. Его «План А» безупречен и сделал его одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Однако тренера можно критиковать за то, что он не предвидел приближения этого кризиса и что игроки в конечном итоге получат травмы среди беспрестанной череды игр.

Гвардиола, как известно, предпочитает небольшой состав, чтобы игроки оставались максимально голодными, но это всегда делало его уязвимым в случае потока травм. Это то, что происходит сейчас. Тренера также можно обвинить в том, что он опирался на свою верную группу игроков, таких как Уокер, Гюндоган, Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва, и не встряхивал полузащиту раньше.

Эрлинг Холанн

Холанн забил невероятные 10 голов в своих первых пяти играх Премьер-лиги в этом сезоне. Но с тех пор голы иссякли, хотя он продолжал создавать моменты. Холанн забил всего два гола в лиге в своих последних семи матчах.

Гвардиола в понедельник выступил в защиту своего нападающего, заявив: «Я бы сказал, что причина отсутствия голов у нас не в Эрлинге Холанне. Без Эрлинга у нас было бы больше проблем! Нам повезло, что у нас есть Эрлинг. В каждой игре у него есть три-четыре шанса. Однажды он забьёт два или три».

Фото: Globallookpress.com