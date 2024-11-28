Эмери доволен очком

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английская «Астон Вилла» принимала дома туринский «Ювентус», но не сумела переиграть его - команды разошлись миром 0:0. Наставник «Астон Виллы», баскский специалист Унаи Эмери, считает, что его команда, скорее, взяла одно очко, нежели потеряла два. Он вполне доволен результатом:

- Я доволен, мы выиграли очко, и матч был очень конкурентоспособным. Мы старались взять три очка, старались не ошибаться так, как это было в последних матчах, и мы сыграли лучшие чем в предыдущих матчах. А «Ювентус» - сильный соперник, они проиграли только один матч в этом сезоне, - цитирует слова Эмери BBC Sport.