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Эмери доволен очком

28 Ноября 2024 • 03:25 Комментировать

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английская «Астон Вилла» принимала дома туринский «Ювентус», но не сумела переиграть его - команды разошлись миром 0:0. Наставник «Астон Виллы», баскский специалист Унаи Эмери, считает, что его команда, скорее, взяла одно очко, нежели потеряла два. Он вполне доволен результатом:

- Я доволен, мы выиграли очко, и матч был очень конкурентоспособным. Мы старались взять три очка, старались не ошибаться так, как это было в последних матчах, и мы сыграли лучшие чем в предыдущих матчах. А «Ювентус» - сильный соперник, они проиграли только один матч в этом сезоне, - цитирует слова Эмери BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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