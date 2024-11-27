Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой возглавит «Лестер».

Как сообщает TeleFootball, официально о назначении голландского специалиста будет объявлено в ближайшее время, соглашение между сторонами уже достигнуто, контракт будет скоро подписан.

24-го ноября «Лестер» объявил о расторжении контракта со Стивом Купером.

«Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 12 туров, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один зачётный балл.

В субботу, 30-го ноября, «Лестер» под руководством нового главного тренера сыграет на выезде против «Брентфорда».