«Арсенал» интересуется форвардом «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как сообщает Calcio Mercato, интерес к итальянцу проявляется «Арсенал». Скауты лондонского клуба присутствовали на матче «Аталанты» против «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов, в котором Ретеги отметился дублем. В «Аталанте» готовы расстаться со своим форвардом за 45 миллионов евро. Отмечается, что в борьбе за Матео включились и «Наполи» с «Ювентусом».

25-летний Ретеги сыграл 19 матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне, забил 14 голов и отдал три голевые передачи. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.