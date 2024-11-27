«Реал» испытывает серьёзные проблемы на позиции правого защитника. Дошло до того, что на этой позиции вынужден играть полузащитник Федерико Вальверде. Слухи давно связывают «Реал» с Трентом Александер-Арнольдом из «Ливерпуля». Поговаривают, что мадридцы могут провернуть трансфер англичанина уже зимой.

Как стало известно порталу TodoFichajes, в среду перед очным матчем Лиги чемпионов представители «Ливерпуля» и «Реала» провели встречу. На ней обсуждался возможный зимний трансфер 26-летнего Александер-Арнольда.

«Ливерпуль» был бы готов продать Трента зимой только за большие деньги – за 100 миллионов евро. При этом «Реал» вряд ли будет платить такие деньги за игрока, которого зимой можно будет подписать бесплатно.