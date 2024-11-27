Сака: «Эдегор — невероятный игрок»

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о своём одноклубнике Мартине Эдегоре.

«Эдегор — невероятный игрок. В тот день, когда он вернулся, на моем лице была широкая улыбка. Вы видите, какая у нас химия. Надеюсь, он останется в хорошей форме до конца сезона», — приводит слова Сака журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 25-летний Эдегор принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

Действующий контракт норвежца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 110 миллионов евро.