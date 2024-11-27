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Сака: «Эдегор — невероятный игрок»

27 Ноября 2024 • 20:09 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
30.11 20:30

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о своём одноклубнике Мартине Эдегоре.

«Эдегор — невероятный игрок. В тот день, когда он вернулся, на моем лице была широкая улыбка. Вы видите, какая у нас химия. Надеюсь, он останется в хорошей форме до конца сезона», — приводит слова Сака журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 25-летний Эдегор принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

Действующий контракт норвежца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 110 миллионов евро.

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