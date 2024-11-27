Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани может перебраться в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает CaughtOffside.

По данным источника, «Арсенал» заинтересован в приглашении Коло-Муани, однако в настоящий момент речь идет только об аренде 25-летнего форварда.

В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором одного ассиста.

Действующий трудовой договор Коло-Муани с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.