Нападающий Родриго с приходом Килиана Мбаппе стал менее важной фигурой в «Реале». Бразилец в какой-то момент может задуматься о смене клуба. К счастью, проблем с поиском новой команды у Родриго не возникнет.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, за ситуацией Родриго пристально следит «Ливерпуль».

Стоит отметить, что по завершению сезона 2024/2025 из «Ливерпуля» в связи с истечением срока контракта может уйти Мохамед Салах. Родриго может стать тем, кто заменит египтянина в атаке мерсисайдской команды.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Родриго в 110 миллионов евро.