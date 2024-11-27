Будущее Мохамеда Салаха остаётся обсуждаемой темой. Масла в огонь слухов подлил сам 32-летний египетский футболист. Недавно он заявил, что скорее покинет «Ливерпуль», чем останется, ведь клуб до сих пор не сделал ему предложения по новому контракту.

Как сообщает TodoFichajes, у Салаха появился ещё один вариант продолжения карьеры. Так, интерес к египтянину проявляет «Атлетико». Клуб из Мадрида уже связался с агентом Мохамеда, чтобы узнать о его ситуации.

В «Атлетико» считают Салаха игроком, который способен эффективно заменить в атакующей линии Антуана Гризманна.

Ранее слухи связывали Мохамеда Салаха с «Барселоной» и саудовскими клубами.