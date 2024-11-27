«Реал» по ходу сезона сталкивается с кадровыми проблемами в оборонительной линии. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, мадридцы могут побороться за подписание защитника Ильи Забарного из «Борнмута».

Отмечается, что в действующем контракте Забарного прописана опция выкупа в размере 60 миллионов евро.

Интерес к Забарному также проявляют статусные клубы Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

Илье Забарному 22 года. За «Борнмут» украинец выступает с конца января 2023 года после перехода из киевского «Динамо».

Стоит сказать, что в «Реале» уже выступает один игрок сборной Украины – вратарь Андрей Лунин.