Стало известно, будет ли «Тоттенхэм» искать замену травмированному Викарио

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос, будет ли клуб искать нового вратаря ближайшей зимой.

Ранее основной голкипер «шпор» Гульельмо Викарио сломал лодыжку и выбыл на несколько месяцев.

— Мы не будем подписывать нового вратаря в январе. Мы доверяем Фрейзеру Форстеру, — цитирует Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 28-летний Викарио провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и четыре раза сыграл «на ноль».

На счету 36-летнего Форстера три выхода на поле, четыре пропущенных мяча и одна «сухая» игра.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.