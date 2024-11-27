Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как утверждает Fichajes, в услугах 31-летнего французского хавбека неожиданно заинтересовался «Ньюкасл», идущий на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, Погба продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, однако уже в январе он сможет приступить к полноценным тренировкам с командой, а в марте вернется к официальным играм.

Последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023 года в матче третьего тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Эмполи» (2:0).