Моуринью хотел бы возглавить команду АПЛ – известно название

Жозе Моуринью с лета тренирует в Турции «Фенербахче». Титулованный португальский специалист хотел бы вернуться в Англию и возглавить «Вест Хэм». Об этом сообщил бывший скаут лондонского клуба Мик Браун.

«Из того, что я слышал, Моуринью был бы очень заинтересован. У него всё ещё есть дом в Лондоне, что упрощает задачу. Мне сказали, что он воспользуется возможностью вернуться в лондонский клуб, если она будет. Он хочет вернуться в Англию, и я не думаю, что убедить его приехать из Турции будет проблемой», - цитирует Брауна Football Insider.

Жозе Моуринью ранее в Англии тренировал «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».