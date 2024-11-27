Постекоглу высказался о поступке Викарио

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал травму вратаря команды Гульельмо Викарио.

Ранее сам голкипер признался, что на протяжении часа играл в матче с «Манчестер Сити» (4:0) со сломанной ногой.

— Викарио будет отсутствовать на протяжении нескольких месяцев. Тот факт, что он играл на таком уровне в течение 60 минут с переломом лодыжки, многое говорит о Гульельмо, — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний Викарио принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 15 голов и четыре раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.